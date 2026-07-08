Возинья может продолжить карьеру в MLS

Дата публикации: 08-07-2026 10:35

Американский «Интер Майами» заинтересован в подписании опытного голкипера сборной Кабо-Верде Жозимара Жозе Эворы Диаша, более известного под именем Возинья. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 40-летний вратарь находится без клуба после завершения сотрудничества с португальским «Шавишем», что делает его доступным для перехода в статусе свободного агента.

Интерес со стороны клуба из Майами связан прежде всего с ярким выступлением Возиньи на чемпионате мира 2026 года. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, голкипер стал одним из главных открытий турнира и заслужил высокие оценки за свою игру.

Именно благодаря уверенным действиям Возиньи сборная Кабо-Верде впервые в своей истории сумела выйти в плей-офф мирового первенства, став одной из главных сенсаций турнира.

Особенно впечатляющий матч вратарь провёл в 1/16 финала против действующего чемпиона мира — Аргентины. Кабовердийцы в итоге уступили, однако Возинья неоднократно выручал свою команду и долгое время сохранял интригу в противостоянии с Лионелем Месси и его партнёрами, едва не став автором одной из самых громких сенсаций чемпионата.

По данным Marca, руководство «Интер Майами» рассматривает возможность оформить переход уже в ближайшее время. Опыт Возиньи и его уверенная игра на мундиале убедили американский клуб в том, что вратарь способен усилить состав, несмотря на возраст.

Если сделка состоится, Возинья получит шанс продолжить карьеру в MLS и стать партнёром по команде таких звёзд мирового футбола, как Лионель Месси и другие игроки «Интер Майами».