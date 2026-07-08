«Ливерпуль» включился в борьбу за главного юного героя ЧМ-2026

Дата публикации: 08-07-2026 10:37

«Ливерпуль» намерен побороться за одного из самых талантливых молодых футболистов мира. По информации TEAMtalk, английский клуб проявляет серьёзный интерес к атакующему полузащитнику мексиканской «Тихуаны» Хильберто Море, который громко заявил о себе на чемпионате мира 2026 года.

17-летний хавбек стал самым молодым участником мирового первенства и сумел впечатлить своей игрой. Он был одним из лидеров сборной Мексики, которая добралась до стадии 1/8 финала, где в напряжённом матче уступила Англии со счётом 2:3.

По данным источника, представители «Ливерпуля» уже вышли на связь с окружением футболиста. Английский клуб запросил информацию о возможных условиях трансфера, а также выясняет позицию самого игрока относительно переезда в Премьер-лигу.

Впрочем, переговоры пока находятся на начальном этапе, и говорить о скором завершении сделки преждевременно.

Недавно Мора продлил контракт с «Тихуаной» до лета 2029 года. При этом в новое соглашение был включён специальный механизм, который должен облегчить будущий переход полузащитника в европейский клуб.

Согласно действующим правилам ФИФА, мексиканец сможет официально перейти в зарубежную команду только после достижения совершеннолетия. Свой 18-й день рождения Мора отметит в октябре 2026 года.

Интерес к одному из главных открытий чемпионата мира проявляют сразу несколько европейских грандов. Помимо «Ливерпуля», за развитием молодого таланта внимательно следят мадридский «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал».

При этом, как утверждает TEAMtalk, «Манчестер Юнайтед», который ранее также связывали с футболистом, в настоящее время не планирует активно бороться за его подписание.

Учитывая возраст Моры, яркое выступление на чемпионате мира и высокий интерес со стороны ведущих клубов Европы, борьба за мексиканского полузащитника может стать одной из самых громких трансферных историй ближайших месяцев.