Салах восхитился Месси после драматичного поражения Египта

Дата публикации: 08-07-2026 10:39

Капитан сборной Египта Мохамед Салах отдал должное Лионелю Месси после драматичного матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. По словам лидера египетской команды, именно гений аргентинца стал решающим фактором в волевой победе действующих чемпионов мира.

Сборная Египта была близка к одной из главных сенсаций турнира. По ходу встречи североафриканцы вели со счётом 2:0 и уверенно контролировали игру, однако Аргентина сумела перевернуть ход поединка и вырвала победу — 3:2 благодаря голу Энцо Фернандеса в компенсированное время.

Несмотря на то что в первом тайме Месси не реализовал пенальти, капитан аргентинцев стал одним из главных героев встречи. Во второй половине он забил важнейший мяч, сравняв счёт, а также принял активное участие в организации атак своей команды.

После финального свистка Салах признал, что остановить такого футболиста практически невозможно.

«Мы сделали всё что могли, но есть парень по имени Лионель Месси, который может в любой момент переломить ход игры и в одиночку одержать победу. Месси находится на уровне, намного превосходящем других футболистов, я должен это признать», — приводит слова Салаха La Derecha Diario.

Аргентина благодаря этой победе продолжила защиту чемпионского титула и вышла в четвертьфинал мирового первенства. Следующим соперником команды Лионеля Скалони станет сборная Швейцарии, которая в 1/8 финала оказалась сильнее Колумбии в серии послематчевых пенальти.

Для Египта же поражение стало особенно болезненным: команда не только упустила преимущество в два мяча, но и пропустила решающий гол уже в компенсированное ко второму тайму время, завершив своё выступление на чемпионате мира 2026 года.