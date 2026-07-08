Месси высказался после невероятного камбэка Аргентины: «Для меня это нечто особенное»

Дата публикации: 08-07-2026 10:42

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал драматичную победу своей команды над Египтом в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Действующие чемпионы мира сумели совершить впечатляющий камбэк, отыгравшись со счёта 0:2 и вырвав победу — 3:2.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и подарила болельщикам одну из самых ярких развязок нынешнего турнира. Несмотря на незабитый пенальти в первом тайме, Месси сумел реабилитироваться, забив важнейший мяч в концовке встречи и вдохновив команду на волевую победу.

После финального свистка капитан аргентинцев признался, что команда заслужила этот успех, несмотря на все трудности, с которыми столкнулась по ходу игры.

«Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сейвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное — иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло», — приводит слова Месси TyC Sports.

Аргентина пропустила первый мяч уже на 15-й минуте, а во втором тайме позволила Египту увеличить преимущество до двух голов. Однако действующие чемпионы мира не сдались. Сначала Кристиан Ромеро сократил отставание, затем Месси восстановил равновесие, а уже в компенсированное время победный мяч забил Энцо Фернандес.

Благодаря этому успеху аргентинская сборная продолжает борьбу за защиту чемпионского титула. В четвертьфинале команда Лионеля Скалони встретится со сборной Швейцарии, которая в серии пенальти одолела Колумбию.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Аргентина является действующим чемпионом планеты, завоевав титул на предыдущем мундиале после победы над Францией в финале 2022 года.