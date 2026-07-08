Фабиньо заинтриговал словами о «Реале»: свободный агент не исключил громкий трансфер

Дата публикации: 08-07-2026 10:43

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал». Опытный бразилец, который этим летом стал свободным агентом после завершения контракта с саудовским «Аль-Иттихадом», не стал отрицать интерес к испанскому гранду.

Во время общения с журналистами футболиста спросили о потенциальном трансфере в мадридский клуб. Ответ Фабиньо оказался лаконичным, но вызвал новую волну обсуждений на трансферном рынке.

«Мой переход в «Реал»? Это лучший клуб в мире», — приводит слова бразильца журналист Фабрицио Романо.

Пока неизвестно, ведут ли стороны предметные переговоры, однако статус свободного агента делает 32-летнего полузащитника привлекательным вариантом для многих европейских клубов.

Фабиньо хорошо знаком с системой «Реала». На раннем этапе карьеры он выступал за молодёжную команду мадридского клуба, однако закрепиться в основе тогда не сумел и продолжил развитие в других чемпионатах.

В дальнейшем бразилец защищал цвета «Риу Аве», «Монако» и «Ливерпуля», где провёл лучшие годы своей карьеры. В составе английского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Англии, Кубка Англии и ряда других турниров, зарекомендовав себя одним из сильнейших опорных полузащитников Европы.

Последние два сезона Фабиньо выступал за «Аль-Иттихад», а после окончания срока соглашения покинул саудовский клуб. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость опытного хавбека составляет около 12 миллионов евро.

Теперь будущее бразильца остаётся открытым, а его слова о «Реале» лишь усилили интерес к тому, где продолжит карьеру бывший лидер «Ливерпуля».