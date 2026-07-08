Инфантино выступил в защиту Мбаппе после скандала с сенатором Парагвая

Дата публикации: 08-07-2026 10:45

Президент ФИФА Джанни Инфантино публично поддержал капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, оказавшегося в центре громкого конфликта с сенатором Парагвая Селестой Амарильей после матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Поводом для скандала стала встреча Франции и Парагвая, завершившаяся минимальной победой французов со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти забил Мбаппе. После игры Амарилья опубликовала серию резких заявлений в адрес форварда, обвинив его в неподобающем поведении, а затем пригрозила судебным разбирательством и даже тюремным заключением.

Глава мирового футбола не остался в стороне и выступил с официальным обращением, в котором решительно осудил подобные высказывания.

«Безоговорочно осуждаю расистские высказывания в адрес Килиана Мбаппе, сделанные сенатором из Парагвая Селестой Амарильей. Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. На протяжении этого чемпионата мира футбол показал, что выступает могучей объединяющей силой. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех. Будем продолжать усилия, чтобы искоренить бич расизма из нашей игры и общества», — написал Инфантино в социальных сетях.

Таким образом, президент ФИФА присоединился к числу тех, кто открыто поддержал французского нападающего. Ранее с аналогичным заявлением выступил и мадридский «Реал», который резко осудил слова парагвайского политика и выразил полную поддержку своему футболисту.

Несмотря на это, конфликт продолжил развиваться. Позже Селеста Амарилья вновь выступила с резкими заявлениями в адрес Мбаппе, повторно пригрозив ему тюрьмой и упомянув бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо, тем самым ещё больше усилив общественный резонанс вокруг этой истории.