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Альварес впервые отреагировал на слухи о переходе в «Барселону»: форвард сделал заявление

Дата публикации: 08-07-2026 10:47

 

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес прокомментировал многочисленные слухи о возможной смене клуба. В последние недели аргентинца активно связывают с переходом в «Барселону», однако сам футболист дал понять, что сейчас его мысли заняты совсем другим.

По информации СМИ, каталонский клуб заинтересован в подписании 25-летнего форварда, а сам Альварес не против продолжить карьеру в составе сине-гранатовых. В то же время руководство «Атлетико» не намерено расставаться с одним из ключевых игроков и рассчитывает сохранить его в команде.

Сам нападающий предпочёл не обсуждать своё будущее, подчеркнув, что полностью сосредоточен на выступлении за национальную сборную на чемпионате мира 2026 года.

«Возможная смена клуба в ближайшем будущем? Сейчас думаю о четвертьфинале чемпионата мира. Впереди у нас важный матч, поэтому я сосредоточен именно на чемпионате мира», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.

Аргентинская сборная продолжает борьбу за защиту чемпионского титула. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Египтом со счётом 3:2, сумев отыграться после отставания в два мяча.

Теперь действующих чемпионов мира ждёт четвертьфинальное противостояние со Швейцарией. Именно на этом матче, по словам Альвареса, сейчас сосредоточено всё его внимание.

Ожидается, что вопрос будущего аргентинского нападающего вновь станет актуальным уже после завершения мирового первенства, когда европейские клубы вернутся к активной работе на трансферном рынке.

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