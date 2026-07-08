«Фенербахче» оформляет трансфер Гринвуда за €50 млн

Дата публикации: 08-07-2026 23:06

«Фенербахче» близок к одному из самых громких трансферов этого лета. Турецкий клуб достиг соглашения с «Марселем» о переходе нападающего Мэйсона Гринвуда.

По информации источника, сумма сделки составит 45 миллионов евро, а ещё 5 миллионов французский клуб сможет получить в виде различных бонусов. При этом значительная часть трансферной компенсации будет выплачена «Марселю» в рассрочку.

Сообщается, что все основные условия личного контракта с футболистом уже согласованы. Гринвуд подпишет соглашение сроком на четыре года, а его ежегодная заработная плата составит около 11 миллионов евро.

Ожидается, что 23-летний англичанин прибудет в Стамбул уже до конца недели. После прохождения необходимых формальностей и подписания контракта форвард присоединится к команде на предсезонном сборе, который проходит в Австрии.

Гринвуд стал игроком «Марселя» летом 2024 года после ухода из «Манчестер Юнайтед». Во Франции нападающий быстро стал одним из лидеров команды и провёл впечатляющий сезон.

В кампании-2025/2026 английский форвард принял участие в 45 матчах во всех турнирах. За это время он забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач, став одним из самых продуктивных игроков Лиги 1.

Если переход будет официально оформлен, трансфер Гринвуда станет одной из крупнейших сделок в истории «Фенербахче» и серьёзным усилением команды перед стартом нового сезона.