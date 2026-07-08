«Ювентус» пытается подписать Браима Диаса, но получил твёрдый ответ от игрока

Дата публикации: 08-07-2026 23:08

Туринский «Ювентус» продолжает работу над трансфером полузащитника мадридского «Реала» Браима Диаса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб предпринимает серьёзные усилия, чтобы убедить испанский клуб и самого футболиста согласиться на сделку.

Несмотря на настойчивый интерес «бьянконери», переговоры пока не приближаются к успешному завершению. Главная причина заключается в позиции самого Диаса.

Как сообщает источник, футболист ясно дал понять руководству «Ювентуса», что не рассматривает уход из «Реала». Аналогичную позицию он неоднократно озвучивал не только в личном общении с представителями туринского клуба, но и публично.

Таким образом, приоритетом для 25-летнего полузащитника остаётся продолжение карьеры в мадридской команде, где он рассчитывает сохранить важную роль в составе.

В минувшем сезоне Браим Диас принял участие в 42 матчах во всех турнирах. За это время он отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами, оставаясь одним из самых универсальных игроков атакующей линии «сливочных».

Действующее соглашение футболиста с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость марокканского хавбека составляет около 35 миллионов евро.

Несмотря на отказ игрока менять клуб, «Ювентус» продолжает внимательно следить за ситуацией. Однако на данный момент вероятность ухода Браима Диаса из мадридского клуба выглядит невысокой, поскольку сам футболист намерен и дальше защищать цвета «Реала».