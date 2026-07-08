«Эвертон» нацелился на защитника «Тоттенхэма» Джеда Спенса

Дата публикации: 08-07-2026 23:10

«Эвертон» рассматривает возможность усиления обороны за счёт защитника «Тоттенхэм Хотспур» Джеда Спенса. Как сообщает TEAMtalk, 25-летний англичанин вошёл в список приоритетных целей мерсисайдского клуба на летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство «Тоттенхэма» готово расстаться с футболистом, если получит предложение в размере около 25 миллионов фунтов стерлингов (примерно 29 миллионов евро). При этом интерес к Спенсу проявляет не только «Эвертон» — за ситуацией внимательно следят и другие представители английской Премьер-лиги.

В клубе из Ливерпуля считают, что универсальный защитник способен усилить правый фланг обороны и добавить команде глубины состава перед новым сезоном.

Минувшая кампания стала для Спенса одной из самых насыщенных в карьере. В сезоне-2025/2026 он провёл 44 матча во всех турнирах, регулярно выходя в стартовом составе «Тоттенхэма». За этот период защитник получил пять жёлтых карточек.

Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, поэтому окончательное решение о его будущем будет зависеть от предложений, которые поступят в адрес «шпор».

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Джеда Спенса составляет около 30 миллионов евро. Если «Эвертон» решится сделать официальное предложение, переговоры между клубами могут стать одними из самых интересных на английском трансферном рынке этим летом.