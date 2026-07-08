Алонсо против Арбелоа: бывшие представители «Реала» встретятся уже в первом туре АПЛ

Дата публикации: 08-07-2026 23:13

Английская Премьер-лига подарит яркую тренерскую дуэль уже в стартовом туре нового сезона. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо и наставник «Фулхэма» Альваро Арбелоа дебютируют в чемпионате Англии очным матчем.

Согласно календарю сезона-2026/2027, встреча состоится 24 августа на стадионе «Крейвен Коттедж». Именно этот поединок станет заключительным матчем первого тура Премьер-лиги.

Для обоих испанских специалистов это будет первая официальная игра в качестве главных тренеров клубов английской элиты. Хаби Алонсо возглавил «Челси» 17 мая, а назначение Арбелоа на пост наставника «Фулхэма» было подтверждено 8 июля.

Любопытно, что обоих тренеров объединяет прошлое в мадридском «Реале». После завершения игровой карьеры они работали в системе испанского гранда, набираясь опыта в тренерской профессии, прежде чем получить возможность самостоятельно возглавить клубы Премьер-лиги.

Прошлый сезон английского чемпионата оказался не самым удачным для будущих соперников. «Челси» завершил кампанию лишь на 10-м месте в турнирной таблице, а «Фулхэм» расположился сразу следом, заняв 11-ю строчку.

Теперь оба клуба рассчитывают начать новый этап под руководством молодых испанских специалистов. Очная встреча в первом туре станет первым серьёзным испытанием как для Алонсо, так и для Арбелоа, а также позволит оценить, насколько быстро тренеры сумели перестроить свои команды перед стартом сезона.