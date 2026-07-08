«Манчестер Юнайтед» сделал предложение Тчуамени: известны детали контракта

Дата публикации: 08-07-2026 23:17

«Манчестер Юнайтед» продолжает попытки подписать полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени. По информации Marca, английский клуб уже подготовил для французского хавбека официальное предложение по личному контракту.

Источник утверждает, что манкунианцы готовы заключить с 25-летним футболистом долгосрочное соглашение сроком на пять лет. Кроме того, контракт предусматривает весьма привлекательные финансовые условия, которые должны убедить одного из лидеров «Реала» рассмотреть вариант с переездом в Англию.

Однако главным препятствием для возможной сделки остаётся позиция самого игрока. По данным испанского издания, Тчуамени не заинтересован в уходе из мадридского клуба и по-прежнему намерен продолжить карьеру в составе «сливочных».

Француз считается одним из ключевых футболистов средней линии «Реала» и неоднократно давал понять, что счастлив в испанской команде. Именно поэтому даже выгодное предложение со стороны «Манчестер Юнайтед» пока не изменило его планы.

В сезоне-2025/2026 Тчуамени принял участие в 49 матчах во всех турнирах. За это время полузащитник забил два мяча и отдал две результативные передачи, оставаясь важной фигурой в построениях мадридцев.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость французского хавбека составляет около 70 миллионов евро.

В настоящее время Тчуамени находится в расположении сборной Франции, которая продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года. При этом, по данным СМИ, полузащитник, вероятнее всего, пропустит четвертьфинальный матч против Марокко из-за полученного повреждения.