ФИФА и УЕФА не планируют возвращать Россию в международный футбол

Дата публикации: 08-07-2026 23:20

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не рассматривают возможность возвращения сборной России и российских клубов к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По информации источника, ключевым препятствием остаётся позиция ряда национальных федераций. Утверждается, что многие страны готовы отказаться от проведения матчей с участием российских команд, что, по мнению футбольных властей, делает возвращение России на международную арену в ближайшей перспективе маловероятным.

Источник отмечает, что именно риск массовых бойкотов является одной из главных причин, по которой ФИФА и УЕФА не намерены менять действующую позицию.

Новая волна обсуждений возможного допуска российских команд возникла после решения Международного олимпийского комитета временно отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России, которая действовала с октября 2023 года. На этом фоне в СМИ появились предположения, что аналогичные шаги могут последовать и со стороны футбольных организаций.

Однако, если верить информации The Telegraph, руководство ФИФА и УЕФА пока не планирует пересматривать ограничения, действующие в отношении российского футбола. Официальных заявлений о возможном изменении статуса сборной России или российских клубов на данный момент не поступало.