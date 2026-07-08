Официально: Португалия рассталась с Роберто Мартинесом после вылета с ЧМ-2026

Дата публикации: 08-07-2026 23:27

Португальская футбольная федерация (FPF) официально объявила о завершении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Контракт испанского специалиста завершил своё действие в среду, 8 июля 2026 года, после чего стороны официально прекратили совместную работу.

В федерации поблагодарили Мартинеса и его штаб за вклад в развитие национальной команды и отметили успехи, достигнутые за время его пребывания на посту.

«Федерация благодарит Роберто Мартинеса и его тренерский штаб за профессионализм и самоотдачу в последние три с половиной года, отмеченные победой в Лиге наций в 2025 году, а также за преданность, с которой он принял проект, и уважение, которое всегда проявлял к стране и португальскому футболу», — говорится в официальном заявлении FPF.

Также сообщается, что президент федерации уже начал поиск нового главного тренера, который возглавит сборную Португалии в следующем международном цикле.

Роберто Мартинес руководил национальной командой с января 2023 года. За этот период португальцы выиграли Лигу наций УЕФА в 2025 году и успешно квалифицировались в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

Однако выступление на мировом первенстве завершилось для команды уже на стадии 1/8 финала. В решающем матче Португалия уступила Испании со счётом 0:1, после чего Мартинес заявил, что не намерен продолжать работу без достижения главной цели — победы на чемпионате мира.

По информации ряда СМИ, главным претендентом на освободившуюся должность считается опытный португальский специалист Жорже Жезуш, который ранее покинул саудовский «Аль-Наср».