Официально: Златко Далич покинул сборную Хорватии после почти девяти лет работы

Дата публикации: 08-07-2026 23:30

Хорватский футбольный союз (HNS) объявил о завершении сотрудничества с главным тренером национальной команды Златко Даличем. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте федерации.

59-летний специалист покинул свой пост, завершив почти девятилетний этап работы со сборной, который стал одним из самых успешных в истории хорватского футбола.

В прощальном обращении HNS поблагодарил Далича за выдающиеся результаты и вклад в развитие национальной команды.

«Скромное прибытие. Незабываемое путешествие. Гордое прощание. Спасибо за всё — за победы, достижения, квалификации, медали, единство, уважение и непоколебимую приверженность борьбе за Хорватию как на поле, так и за его пределами. Результаты говорят о ваших тренерских качествах. Уважение, которое вы заслужили от игроков, персонала и соперников, говорит о том, какой вы человек», — говорится в заявлении федерации.

Златко Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года и за годы работы превратил её в одну из сильнейших команд мирового футбола.

Под его руководством хорваты добились нескольких исторических успехов. На чемпионате мира 2018 года команда дошла до финала и завоевала серебряные медали, спустя четыре года стала бронзовым призёром мундиаля в Катаре, а в 2023 году дошла до финала Лиги наций УЕФА, где также выиграла серебро.

На чемпионате мира 2026 года сборная Хорватии завершила борьбу на стадии 1/16 финала, уступив Португалии. Этот турнир стал последним для Далича во главе национальной команды.

Теперь Хорватскому футбольному союзу предстоит определить нового главного тренера, который продолжит работу с одной из самых успешных европейских сборных последних лет и начнёт подготовку команды к следующему международному циклу.