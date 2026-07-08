«Ньюкасл» отказал «Арсеналу» по Бруну Гимарайнсу: известно, сколько предложили лондонцы

Дата публикации: 08-07-2026 23:34

«Арсенал» столкнулся с серьёзными трудностями в попытке подписать полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнса. Как сообщает Football Insider, руководство «сорок» уже отклонило официальное предложение лондонского клуба.

По информации источника, «канониры» предложили за бразильского хавбека 55 миллионов фунтов стерлингов (около 64,3 миллиона евро), однако эта сумма не убедила «Ньюкасл» начать переговоры о продаже одного из своих ключевых футболистов.

Отмечается, что позиция клуба стала особенно жёсткой после ухода сразу двух важных игроков — Энтони Гордона и Сандро Тонали. В сложившейся ситуации руководство не намерено ослаблять состав ещё сильнее.

Главный тренер команды Эдди Хау также выступает против возможного трансфера. По данным источника, наставник считает Гимарайнса одним из лидеров коллектива и рассчитывает сохранить его в составе перед стартом нового сезона.

В кампании-2025/2026 28-летний полузащитник вновь подтвердил свой высокий уровень. Он провёл 41 матч во всех турнирах, записав на свой счёт девять забитых мячей и восемь результативных передач.

Контракт бразильца с «Ньюкаслом» действует до 30 июня 2028 года, что позволяет английскому клубу сохранять сильную переговорную позицию и не торопиться с рассмотрением предложений.

Несмотря на интерес со стороны «Арсенала», вероятность ухода Гимарайнса этим летом на данный момент остаётся невысокой. В «Ньюкасле» рассчитывают строить команду вокруг бразильского полузащитника и не намерены отпускать одного из своих лидеров.