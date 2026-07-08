В Европарламенте хотят проверить Инфантино после скандала с Трампом и ФИФА на ЧМ-2026

Дата публикации: 08-07-2026 23:36

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового громкого скандала. Как сообщает ESPN, Европарламент намерен инициировать расследование, чтобы выяснить, могли ли контакты главы мирового футбола с президентом США Дональдом Трампом повлиять на одно из самых обсуждаемых решений чемпионата мира 2026 года.

Речь идёт об эпизоде с нападающим сборной США, который получил красную карточку в матче мирового первенства. Позже дисциплинарные органы ФИФА отменили дисквалификацию футболиста, позволив ему принять участие в следующей встрече турнира.

Незадолго до этого стало известно, что Дональд Трамп лично связался с Джанни Инфантино и обсудил ситуацию вокруг удаления американского игрока. В самой ФИФА подчеркнули, что решение о пересмотре наказания принималось независимо и телефонный разговор не оказал на него никакого влияния.

Тем не менее история продолжает вызывать широкий общественный резонанс. По информации источника, в этический комитет ФИФА уже поступило более 30 официальных обращений и жалоб, авторы которых требуют проверить обстоятельства отмены дисквалификации.

В Европарламенте также намерены дать оценку произошедшему. Как отмечает ESPN, европейские политики хотят установить, действительно ли руководство ФИФА действовало исключительно в рамках регламента или же на принятое решение могло повлиять общение Инфантино с администрацией президента США.

В рамках возможного расследования планируется выяснить, существовала ли какая-либо связь между звонком Дональда Трампа и последующим решением дисциплинарного комитета ФИФА отменить наказание футболиста американской сборной. Пока ни ФИФА, ни Джанни Инфантино не сообщали о каких-либо изменениях своей позиции по этому вопросу.