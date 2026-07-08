ФИФА отказала Франции: жёлтая карточка Олисе остаётся в силе перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Дата публикации: 08-07-2026 23:39

Сборная Франции не смогла добиться отмены жёлтой карточки полузащитника Майкла Олисе. Как сообщает L'Équipe, ФИФА отклонила апелляцию Федерации футбола Франции (FFF), оставив предупреждение, полученное игроком в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Парагвая, в силе.

Олисе был наказан жёлтой карточкой уже в компенсированное время встречи, завершившейся минимальной победой французов со счётом 1:0. После матча французская сторона попыталась оспорить решение арбитра, однако добиться пересмотра не удалось.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подтвердил, что апелляция была отклонена.

«Сегодня утром мы получили решение ФИФА: карточка остаётся в силе», — приводит слова Дешама L'Équipe.

Теперь полузащитник находится под угрозой дисквалификации. Если Олисе получит ещё одно предупреждение в четвертьфинальном матче против Марокко, который состоится 9 июля, он автоматически пропустит возможный полуфинал чемпионата мира.

Решение ФИФА привлекло особое внимание, поскольку французская федерация ссылалась на недавний прецедент с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА отменил его дисквалификацию после удаления в предыдущем матче, что вызвало широкий резонанс в футбольном сообществе.

Несмотря на этот случай, Международная федерация футбола не стала пересматривать наказание Олисе, оставив предупреждение в силе. Теперь французской сборной предстоит провести четвертьфинальную встречу с Марокко, а самому полузащитнику — действовать максимально осторожно, чтобы избежать пропуска следующего раунда в случае выхода команды в полуфинал.