«ПСЖ» вновь отправил Москардо в аренду - бразилец продолжит карьеру в Ла Лиге

Дата публикации: 08-07-2026 23:41

«Пари Сен-Жермен» объявил об очередной аренде полузащитника Габриэла Москардо. Новый сезон 20-летний бразилец проведёт в составе испанского «Эспаньола», сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение рассчитано на один год и не предусматривает права последующего выкупа. После окончания аренды футболист должен вернуться в расположение «ПСЖ».

По данным Transfermarkt, стоимость сделки оценивается в 7 миллионов евро. При этом контракт Москардо с парижским клубом продолжает действовать до лета 2028 года.

Бразильский хавбек присоединился к «ПСЖ» в январе 2024 года, однако закрепиться в основной команде пока не сумел. Предстоящая аренда станет для него уже четвёртой с момента перехода во французский гранд.

Прошлый сезон Москардо провёл в португальской «Браге», где получил стабильную игровую практику. За команду он сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Теперь молодой полузащитник попробует проявить себя в чемпионате Испании. В «Эспаньоле» рассчитывают, что Москардо усилит центр поля и поможет команде успешно провести новый сезон, а для самого футболиста выступление в Ла Лиге станет ещё одним важным этапом развития перед возможным возвращением в «ПСЖ».