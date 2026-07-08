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«Кайрат» вырвал победу над «Сутьеской» на последних минутах в квалификации Лиги чемпионов

Дата публикации: 08-07-2026 23:42

 

Казахстанский «Кайрат» с победы начал выступление в квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027. В первом матче стартового отборочного раунда команда из Алматы на своём поле обыграла черногорскую «Сутьеску» со счётом 2:1.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и долгое время оставалась без забитых мячей. Лишь во второй половине игры хозяева сумели открыть счёт.

На 76-й минуте отличился бразильский защитник Лукас Африко, который вывел «Кайрат» вперёд и приблизил команду к важной домашней победе.

Однако удержать преимущество до финального свистка казахстанскому клубу не удалось. Уже на 90-й минуте нападающий «Сутьески» Марко Мрвалевич восстановил равновесие, подарив гостям хорошие шансы перед ответной встречей.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 90+3-й минуте испанский форвард Марк Гуаль принёс «Кайрату» победу, забив решающий мяч и установив окончательный счёт — 2:1.

В составе хозяев также сыграл бывший защитник «Краснодара» и сборной Беларуси Александр Мартынович. Опытный футболист вышел в стартовом составе, однако после первого тайма был заменён.

Ответный матч между «Сутьеской» и «Кайратом» состоится 15 июля. По его итогам определится команда, которая продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

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