«Манчестер Юнайтед» согласовал переход Андрея Сантоса из «Челси»

Дата публикации: 08-07-2026 23:44

«Манчестер Юнайтед» близок к оформлению одного из самых заметных трансферов этого лета. Как сообщает The Athletic, манкунианцы достигли соглашения с «Челси» о переходе полузащитника Андрея Сантоса.

По информации источника, гарантированная сумма сделки превысит 56 миллионов евро. Кроме того, в контракт будут включены бонусы на сумму более двух миллионов евро, которые считаются легко достижимыми.

Лондонский клуб также обеспечил себе дополнительную выгоду на будущее. Согласно условиям соглашения, «Челси» получит 10% от суммы возможной последующей продажи бразильского полузащитника.

Отмечается, что сам Сантос уже согласовал все условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед». Более того, руководство «Челси» дало футболисту разрешение отправиться для прохождения необходимых процедур и завершения оформления трансфера.

Несмотря на то что в «Челси» высоко оценивали потенциал 22-летнего хавбека, сам игрок стремился получить стабильное место в основном составе. Однако его шансы значительно сократились после того, как один из лидеров средней линии команды Мойсес Кайседо в апреле продлил контракт с клубом до 2033 года.

Именно желание регулярно выходить на поле стало одним из ключевых факторов, подтолкнувших Сантоса к смене команды.

Если сделка будет официально завершена в ближайшие дни, бразилец станет очередным усилением «Манчестер Юнайтед», который продолжает активно перестраивать состав перед стартом нового сезона.