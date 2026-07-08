Украина U-19 драматично уступила Германии в полуфинале Евро-2026

Дата публикации: 08-07-2026 23:50

Сборная Украины U-19 завершила выступление на чемпионате Европы 2026 года среди юношеских команд, уступив Германии в полуфинале турнира. Встреча, состоявшаяся 8 июля на стадионе «Рейскорс Граунд» в валлийском Рексеме, завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

Украинская сборная провела достойный матч и сумела открыть счёт незадолго до перерыва. На исходе первого тайма отличился Виталий Глют, выведя «сине-жёлтых» вперёд.

Однако преимущество команды оказалось недолгим. Германия практически сразу восстановила равновесие благодаря точному удару Отто Штанге, и на перерыв соперники ушли при счёте 1:1.

Во втором тайме борьба оставалась напряжённой, а судьба путёвки в финал решилась уже в компенсированное время. На 90+1-й минуте победный мяч забил Франсис Оньека, который принёс немецкой сборной волевую победу и вывел её в финал чемпионата Европы.

Таким образом, Украина остановилась в шаге от решающего матча турнира, завершив своё выступление на стадии полуфинала.

Во втором полуфинальном поединке, который прошёл в Денби, сборная Испании уверенно переиграла Хорватию со счётом 3:0 и также завоевала путёвку в финал.

Решающая встреча чемпионата Европы U-19 состоится 11 июля в Рексеме. В борьбе за титул сойдутся юношеские сборные Испании и Германии.