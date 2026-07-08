«Зира» разгромила Торпедо из Кутаиси в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА

Дата публикации: 08-07-2026 23:52

8 июля продолжились матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. В этот игровой день состоялись три встречи, по итогам которых лишь одной команде удалось добиться уверенной победы.

Самого убедительного результата добилась азербайджанская «Зира». На своём поле команда не оставила шансов грузинскому «Торпедо» из Кутаиси, отправив в ворота соперника три безответных мяча — 3:0. Благодаря этому успеху «Зира» сделала серьёзную заявку на выход во второй квалификационный раунд.

В ещё одном матче финский «Ильвес», знакомый украинским болельщикам по прошлогоднему противостоянию с «Шахтёром» в квалификации Лиги Европы, не сумел добиться победы. В гостевой встрече против люксембургского «Дифферданжа» команды так и не смогли распечатать ворота друг друга — 0:0.

Напомним, в прошлом сезоне «Ильвес» встречался с «Шахтёром» в первом квалификационном раунде Лиги Европы и уступил по сумме двух матчей. Тогда украинский клуб разгромил финнов со счётом 6:0 в первой игре, а ответная встреча завершилась без забитых мячей.

Ещё один поединок игрового дня также не выявил победителя. Валлийский «Коннас-Ки Номадс» и косовский «Балкани» из Сува-Реки завершили первую встречу нулевой ничьей — 0:0.

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 16 июля, когда определятся команды, которые продолжат борьбу за выход в основной этап турнира.