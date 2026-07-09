Арбелоа хочет забрать воспитанника «Реала» в «Фулхэм»

Дата публикации: 09-07-2026 13:06

Новый главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа уже определился с приоритетным усилением команды. Как сообщает Sky Sports, испанский специалист хочет видеть в составе лондонского клуба нападающего мадридского «Реала» Гонсало Гарсию.

По информации источника, Арбелоа хорошо знаком с возможностями форварда благодаря совместной работе в системе мадридского клуба. Именно поэтому наставник считает Гарсию одним из главных кандидатов на усиление линии атаки «Фулхэма».

Интерес лондонцев может получить развитие уже в ближайшее время, поскольку ранее СМИ сообщали, что руководство «Реала» готово рассмотреть предложения по трансферу 21-летнего футболиста.

Минувший сезон стал для Гарсии первым полноценным в составе основной команды «сливочных». Форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

До этого нападающий блистал в «Реал Мадрид Кастилья», где считался одним из самых результативных игроков академии. В сезоне-2024/2025 Гарсия провёл 73 встречи за резервную команду и забил 30 голов, подтвердив статус одного из самых перспективных воспитанников клуба.

Если сделка состоится, для Арбелоа это станет первым крупным трансфером после назначения на пост главного тренера «Фулхэма». Испанский специалист рассчитывает укрепить состав футболистом, которого хорошо знает по работе в академии «Реала» и считает способным успешно адаптироваться к требованиям английской Премьер-лиги.