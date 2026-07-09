Моуринью определился с будущим Камавинги

Дата публикации: 09-07-2026 13:09

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью сформировал своё видение центра поля перед стартом нового сезона. Как сообщает испанский журналист Рамон Альварес, португальский специалист уже определился с футболистами, вокруг которых намерен строить игру команды.

По информации источника, в число ключевых полузащитников «сливочных» вошли Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Бернарду Силва. Именно на этих игроках Моуринью планирует делать основную ставку в сезоне-2026/2027.

В то же время один из нынешних игроков средней линии оказался вне долгосрочных планов нового наставника. Речь идёт о французском полузащитнике Эдуарду Камавинге.

Источник утверждает, что Моуринью не рассматривает 23-летнего хавбека в качестве одного из ключевых исполнителей. Если мадридский клуб получит устраивающее его предложение, Камавинга сможет покинуть команду уже в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и одна результативная передача.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Камавинги составляет около 50 миллионов евро, поэтому его возможная продажа может стать одной из самых заметных сделок для «Реала» этим летом.

Предстоящий сезон станет для мадридского клуба особенно важным после неудачной кампании-2025/2026, которую команда завершила без единого трофея. Именно поэтому Моуринью активно перестраивает состав, определяя игроков, вокруг которых будет строиться новый проект «сливочных».