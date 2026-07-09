Оярсабаль жёстко ответил на вопрос о «Барселоне»

Дата публикации: 09-07-2026 13:13

Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал слухи о возможном интересе со стороны «Барселоны». Форвард дал понять, что громкое имя каталонского клуба не является гарантией успешного трансфера.

Во время общения с журналистами Оярсабаля спросили, способен ли футболист отказаться от предложения «Барселоны». Испанец ответил максимально прямо.

«Можно ли сказать "нет" "Барселоне"? Да, можно. Верю, что можно. Есть игроки, которые им отказали», — приводит слова форварда журналист Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito.

Высказывание Оярсабаля прозвучало на фоне сообщений испанских СМИ о том, что руководство «Барселоны» рассматривает его кандидатуру в качестве одного из вариантов усиления атаки.

По имеющейся информации, каталонцы включили форварда «Реала Сосьедад» в шорт-лист альтернатив на случай, если не удастся оформить трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, который считается приоритетной целью клуба.

Минувший сезон стал для Оярсабаля весьма успешным. В составе «Реала Сосьедад» он провёл 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 18 голов и четыре результативные передачи.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего форварда составляет 25 миллионов евро. Пока неизвестно, перейдёт ли интерес «Барселоны» в стадию официальных переговоров, однако слова самого Оярсабаля свидетельствуют о том, что он не намерен принимать решение исключительно из-за статуса потенциального покупателя.