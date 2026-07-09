«Реал» готовит новый контракт для Беллингема

Дата публикации: 09-07-2026 13:15

Мадридский «Реал» намерен сохранить Джуда Беллингема в качестве одного из ключевых игроков команды на долгие годы. Как сообщает журналист Грэм Бэйли, руководство испанского гранда планирует начать переговоры с английским полузащитником о новом контракте сразу после завершения чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, клуб хочет заранее продлить сотрудничество с одним из своих лидеров, несмотря на то что действующее соглашение Беллингема рассчитано до лета 2029 года.

Ранее также сообщалось, что новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью полностью рассчитывает на английского хавбека. Португальский специалист считает Беллингема одним из центральных игроков своего проекта и не намерен пересматривать его статус в основном составе.

В сезоне-2025/2026 23-летний полузащитник вновь подтвердил свой высокий уровень. Во всех турнирах он провёл 40 матчей, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Беллингема составляет 130 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов мира.

В настоящее время англичанин находится в расположении национальной сборной, которая продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года. Команда Англии уже пробилась в четвертьфинал турнира, поэтому переговоры между Беллингемом и «Реалом» будут отложены до окончания его выступления на мировом первенстве.