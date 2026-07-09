Джака объяснил, почему отказал «Челси»

Дата публикации: 09-07-2026 13:18

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака прокомментировал решение остаться в английском клубе, несмотря на интерес со стороны «Челси». Швейцарец признался, что главным фактором при выборе будущего стали семья и чувство комфорта в нынешней команде.

По словам хавбека, за время выступлений в составе «чёрных котов» он почувствовал себя как дома и не видел причин менять клуб.

«Сандерленд» стал моим домом с первого дня. Все мы очень счастливы. Решил остаться там, где нахожусь. Самое важное для меня — моя семья. Готов творить историю там», — приводит слова Джаки Football.London.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что швейцарский полузащитник лично уведомил главного тренера «Челси» Хаби Алонсо о своём решении отказаться от перехода на «Стэмфорд Бридж».

До этого также появилась информация, что лондонский клуб предлагал за футболиста около 8 миллионов фунтов стерлингов. Однако руководство «Сандерленда» сразу отклонило предложение, посчитав его слишком низким. По данным СМИ, в клубе восприняли такую сумму как проявление неуважения как к самому игроку, так и к «Сандерленду».

Джака присоединился к «чёрным котам» прошлым летом, перейдя из немецкого «Байера». В дебютном сезоне за английский клуб опытный швейцарец провёл 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и записал на свой счёт шесть результативных передач.

Таким образом, полузащитник дал понять, что не намерен покидать «Сандерленд» и хочет продолжить выступления за команду, с которой связывает свои дальнейшие спортивные планы.