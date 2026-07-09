В Сенегале готовы наказать Папа Гейе после скандального заявления об уходе из сборной

Дата публикации: 09-07-2026 13:23

Полузащитник сборной Сенегала Папа Гейе может столкнуться с серьёзными дисциплинарными мерами после своих недавних высказываний о национальной команде. Как сообщает Footmercato, Сенегальская федерация футбола рассматривает возможность применения санкций в отношении 27-летнего хавбека.

По информации источника, руководству федерации не понравилось не только решение футболиста приостановить выступления за сборную, но и его поведение внутри команды. Гейе также обвиняют в проявлении неуважения к партнёрам по национальной команде.

Ранее полузащитник публично заявил, что не намерен возвращаться в расположение сборной до тех пор, пока в команде не сменится тренерский штаб.

Скандал разгорелся вскоре после болезненного вылета Сенегала с чемпионата мира 2026 года. В матче 1/16 финала африканская сборная уступила Бельгии, хотя к 86-й минуте вела с преимуществом в два мяча.

Бельгийцы сумели совершить невероятный камбэк, а решающий гол был забит уже на 120+5-й минуте дополнительного времени с пенальти, лишив «львов Теранги» путёвки в 1/8 финала.

Несмотря на неудачное выступление команды, сам Гейе провёл турнир на высоком уровне. На чемпионате мира полузащитник принял участие в четырёх матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Всего за национальную сборную Сенегала хавбек провёл 45 встреч, записав на свой счёт семь голов и две голевые передачи.

Теперь будущее Гейе в сборной остаётся под вопросом. По данным Footmercato, федерация рассматривает различные варианты дисциплинарного наказания, однако окончательное решение по ситуации пока не принято.