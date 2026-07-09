«Барселона» не остановится на Адейеми: каталонцы продолжают охоту за Хулианом Альваресом

Дата публикации: 09-07-2026 13:25

«Барселона» близка к подписанию нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, однако этот трансфер не изменит планов каталонского клуба на летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

По информации источника, руководство сине-гранатовых рассматривает Адейеми и форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса как разные трансферные цели. Даже если немецкий нападающий пополнит состав команды в ближайшее время, работа над переходом аргентинца продолжится.

Таким образом, в «Барселоне» рассчитывают усилить линию атаки сразу двумя высококлассными футболистами.

Ситуацию вокруг Альвареса дополнительно подогревает его желание сменить клуб. Ранее аргентинский форвард публично заявил, что рассматривает возможность ухода из «Атлетико». Несмотря на это, руководство мадридского клуба не намерено отпускать одного из своих лидеров и предпринимает попытки убедить игрока остаться.

Что касается Карима Адейеми, то 24-летний форвард провёл очередной результативный сезон в составе дортмундской «Боруссии». В чемпионате Германии он сыграл 28 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Кроме того, в Лиге чемпионов немецкий нападающий принял участие в девяти встречах, отметившись тремя голами и двумя ассистами.

Если информация Жерара Ромеро подтвердится, «Барселона» может стать одним из главных действующих лиц нынешнего трансферного окна, попытавшись оформить сразу два громких перехода для усиления атакующей линии.