Президент «Боруссии» предсказал переход Холанда в «Реал»

Дата публикации: 09-07-2026 13:28

Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о будущем нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. По словам функционера, форвард в перспективе может оказаться в мадридском «Реале».

Ватцке отметил, что норвежский бомбардир никогда не скрывал своей симпатии к испанскому гранду, однако подчеркнул, что возможный трансфер не стоит ожидать в ближайшее время.

«Эрлинг любит «Реал» Мадрид и не скрывает этого. Думаю, что в какой-то момент, через два-три года, он будет там играть. Но не сейчас. Его время ещё придёт», — приводит слова Ватцке издание AS.

В настоящее время Холанд полностью сосредоточен на выступлении за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Национальная команда впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал мирового первенства, где встретится со сборной Англии.

Сам форвард проводит выдающийся турнир. После четырёх матчей на его счету уже семь забитых мячей и одна результативная передача, что делает его одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира.

На клубном уровне Холанд также провёл впечатляющий сезон. В составе «Манчестер Сити» 25-летний нападающий сыграл 52 матча во всех турнирах, забив 38 голов и отдав девять голевых передач.

Несмотря на разговоры о возможном переходе, действующий контракт норвежца с английским клубом рассчитан до лета 2034 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость одного из лучших форвардов мира составляет около 200 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих футболистов планеты.