Коллина объяснил спорные решения VAR в матче Аргентина - Египет

Дата публикации: 09-07-2026 13:31

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина подробно прокомментировал самые обсуждаемые эпизоды матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Египта, завершившегося победой действующих чемпионов мира со счётом 3:2.

После встречи Египетская футбольная ассоциация выразила недовольство работой арбитров, потребовав расследования и обратив внимание на два ключевых момента — отменённый гол африканской команды и возможный пенальти перед победным мячом аргентинцев.

Коллина объяснил, почему видеоассистенты вмешались в первом случае.

«После каждого забитого мяча VAR проверяет атакующую фазу владения (APP). Если в зарождении атаки зафиксировано нарушение, повлиявшее на гол, VAR рекомендует пересмотреть эпизод на мониторе. Здесь нет чётких лимитов по времени или расстоянию до ворот. В матче Аргентины и Египта 19-й номер египтян Марван Аттиа чётко наступил на ногу шестому номеру аргентинцев Лисандро Мартинесу. Считаем, что фол есть фол. Если главный судья упустил его на поле, VAR обязан вмешаться», — приводит слова Коллины Mundo Deportivo.

Глава судейского комитета также высказался о втором спорном моменте, произошедшем незадолго до победного гола Аргентины. По мнению египетской стороны, перед взятием ворот Мохамед Салах нарушил правила против Хулиана Альвареса, однако пенальти назначен не был.

Коллина заявил, что судейская бригада действовала в полном соответствии с трактовкой правил.

«Наступить на ногу сопернику — это фол. Но когда защитник сначала играет в мяч, а затем происходит обычный футбольный контакт — это не нарушение. Пример этого случился в конце матча. Арбитр в поле и VAR посчитали это нормальным для футбола контактом между 10-м номером Египта Мохамедом Салахом и 9-м номером Аргентины Хулианом Альваресом».

Таким образом, в ФИФА считают, что все ключевые решения арбитров в этом матче были приняты правильно и соответствовали действующим правилам игры. Несмотря на протест Египетской футбольной ассоциации, организация фактически подтвердила отсутствие ошибок со стороны судейской бригады и системы VAR.