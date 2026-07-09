«Атлетико» договорился о трансфере Юльманна

Дата публикации: 09-07-2026 13:33

Мадридский «Атлетико» близок к оформлению очередного летнего приобретения. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб полностью согласовал со «Спортингом» трансфер полузащитника Мортена Юльманна.

По информации источника, стороны уже достигли договорённости по всем ключевым условиям сделки, а в ближайшее время приступят к оформлению необходимых документов.

Стоимость перехода составит 40 миллионов евро, ещё часть суммы португальский клуб сможет получить в виде бонусных выплат. Сам футболист подпишет с «матрасниками» долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года.

Ожидается, что уже сегодня 26-летний датчанин отправится в Мадрид, где пройдёт медицинское обследование и завершит оформление перехода.

Юльманн защищал цвета лиссабонского «Спортинга» с лета 2023 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. В минувшем сезоне полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и пять результативных передач.

Кроме успешных выступлений на клубном уровне, Юльманн является важной фигурой в сборной Дании, регулярно выходя в стартовом составе национальной команды.

После завершения всех формальностей датский хавбек официально станет игроком «Атлетико» и усилит полузащиту мадридского клуба перед стартом нового сезона.