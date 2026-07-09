«Барселона» всё ближе к трансферу Адейеми

Дата публикации: 09-07-2026 13:35

«Барселона» продолжает активно работать над усилением линии атаки и приблизилась к подписанию вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, каталонский клуб уже полностью согласовал с 24-летним футболистом условия личного контракта. Важную роль в переговорах сыграл главный тренер Ханс-Дитер Флик, который лично связался с Адейеми и убедил его присоединиться к своему проекту.

Руководство «Барселоны» высоко оценивает игровые качества немецкого вингера, прежде всего его скорость, способность действовать на нескольких позициях в атаке и умение создавать остроту у чужих ворот.

Теперь каталонцам осталось договориться с дортмундской «Боруссией» о сумме трансфера. Переговоры между клубами продолжаются.

Позиции «Барселоны» в переговорах может помочь и контрактная ситуация футболиста. Действующее соглашение Адейеми с немецким клубом рассчитано до лета 2027 года, однако, по данным источника, сам игрок не намерен продлевать договор, что увеличивает вероятность его ухода уже в нынешнее трансферное окно.

Если сделка состоится, «Барселоне», вероятно, придётся сократить количество игроков атакующей линии. По информации Плеттенберга, одним из главных кандидатов на уход считается 20-летний шведский вингер Руни Барджи.

В прошлом сезоне Барджи провёл 28 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Таким образом, возможный переход Адейеми может не только усилить атаку каталонского клуба, но и привести к изменениям в составе, освободив место для нового игрока.