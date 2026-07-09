«Фиорентина» договорилась о трансфере Атта за €30 млн

Дата публикации: 09-07-2026 22:09

«Фиорентина» близка к завершению одного из крупнейших трансферов этого лета. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, флорентийский клуб достиг полного соглашения с «Удинезе» о переходе полузащитника Артюра Атта.

По данным источника, сумма сделки составит 30 миллионов евро. Кроме фиксированной компенсации, соглашение предусматривает выплату бонусов, а также процент, который «Удинезе» получит от возможной будущей продажи французского хавбека.

Отмечается, что все основные детали трансфера уже согласованы. В ближайшее время 23-летний футболист прибудет во Флоренцию, где пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет контракт с новым клубом.

Артюр Атта выступал за «Удинезе» на протяжении двух сезонов и за это время стал одним из ключевых игроков команды. В кампании-2025/2026 француз провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Для «Фиорентины» этот трансфер станет важной частью перестройки состава после непростого сезона. По итогам чемпионата Италии флорентийцы заняли лишь 15-е место, набрав 42 очка, тогда как «Удинезе» завершил турнир значительно выше — на 10-й позиции.

Ожидается, что после успешного прохождения медосмотра о переходе Атта будет объявлено официально. Полузащитник должен стать одним из ключевых новичков «Фиорентины» перед стартом сезона-2026/2027.