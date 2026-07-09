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Камавинга принял решение о будущем

Дата публикации: 09-07-2026 22:11

 

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не планирует менять клуб в ближайшее трансферное окно. Как сообщает журналист Рамон Альварес, французский хавбек намерен остаться в составе «сливочных» и бороться за место в стартовом составе.

По информации источника, несмотря на появившиеся слухи о возможной продаже игрока, сам Камавинга не рассматривает вариант с уходом и хочет доказать свою ценность новому главному тренеру Жозе Моуринью.

Вместе с тем окончательно исключать трансфер нельзя. Источник отмечает, что ситуация может измениться лишь при выполнении двух условий: если «Реал» получит предложение, которое полностью устроит руководство клуба, а сам футболист пересмотрит свою нынешнюю позицию и согласится на смену команды.

В прошедшем сезоне Камавинга провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт французского полузащитника с мадридским клубом действует до 30 июня 2029 года, что позволяет «Реалу» не спешить с принятием решений относительно его будущего.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Камавинги оценивается в 50 миллионов евро. Несмотря на продолжающиеся разговоры о возможном уходе, на данный момент приоритетом для самого игрока остаётся продолжение карьеры в составе мадридского гранда.

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