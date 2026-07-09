«Реал» отказал «МЮ» и «Челси»: Каррерас останется в Мадриде

Дата публикации: 09-07-2026 22:13

Мадридский «Реал» не намерен расставаться с левым защитником Альваро Каррерасом в летнее трансферное окно. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство «сливочных» уже приняло решение сохранить испанского футболиста в составе на сезон-2026/2027. В клубе рассчитывают, что Каррерас станет основной альтернативой Марку Кукурелье на левом фланге обороны и получит важную роль в ротации команды.

Интерес к защитнику проявляли сразу два английских гранда — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Однако оба клуба получили отрицательный ответ: «Реал» не собирается обсуждать продажу игрока.

Таким образом, мадридцы ясно дали понять, что Каррерас входит в долгосрочные планы клуба и не выставлен на трансфер.

В прошлом сезоне 23-летний защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах. За это время он забил два мяча и записал на свой счёт три результативные передачи.

Контракт Каррераса с «Реалом» действует до 30 июня 2031 года, что ещё больше укрепляет позиции испанского клуба в вопросе его будущего.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Несмотря на серьёзный интерес со стороны представителей английской Премьер-лиги, в Мадриде рассчитывают сохранить защитника и использовать его в качестве одного из ключевых игроков обоймы в новом сезоне.