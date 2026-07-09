Клопп возглавит сборную Германии: согласован контракт до ЧМ-2030

Дата публикации: 09-07-2026 22:16

Юрген Клопп близок к назначению на пост главного тренера сборной Германии. Как сообщает Sky Sport, бывший наставник «Ливерпуля» уже согласовал основные условия сотрудничества с Немецким футбольным союзом (DFB).

По информации источника, контракт будет рассчитан до 2030 года и охватит следующий чемпионат мира, который примут Марокко, Португалия и Испания.

Клопп должен сменить Юлиана Нагельсмана, который принял решение покинуть сборную после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Немцы завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю.

Как отмечает Sky Sport, финальный этап переговоров между представителями DFB, самим Клоппом и его агентом состоится в пятницу и субботу в Нью-Йорке. После этого стороны рассчитывают завершить оформление сделки.

Источник также сообщает, что вопрос с нынешней работой специалиста уже решён. С января 2025 года Клопп занимал должность руководителя глобального футбольного направления в структуре «Ред Булл», однако после подписания контракта с DFB его уход будет официально оформлен.

Если никаких неожиданностей не произойдёт, Юрген Клопп станет новым главным тренером Бундестим и начнёт подготовку команды к Евро-2028, а затем поведёт сборную Германии на чемпионат мира 2030 года.