Дата публикации: 09-07-2026 22:18

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе перспективного полузащитника Шона Стейра. 18-летний воспитанник «Аякса» подписал с английским клубом долгосрочный контракт, сообщает официальная пресс-служба «сорок».

Соглашение с нидерландским футболистом рассчитано на пять лет. Финансовые условия сделки и сумма трансфера не раскрываются. В новой команде Стейр будет выступать под 14-м игровым номером.

Полузащитник стал уже третьим приобретением «Ньюкасла» в нынешнее летнее трансферное окно. Ранее клуб усилился французским голкипером Эвеном Жауэном и ивуарийским вингером Базуманой Туре.

Стейр считается одним из самых талантливых воспитанников академии «Аякса». По итогам прошлого сезона он был удостоен престижной награды имени Абдельхака Нури, которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку академии амстердамского клуба.

После подписания контракта футболист не скрывал эмоций и признался, что переход в английскую Премьер-лигу стал исполнением его давней мечты.

«Это невероятное чувство — оказаться здесь. Это гигантский клуб Премьер-лиги, а играть в лучшей лиге мира всегда было моей мечтой. В «Аяксе» чувствовал себя как дома, ведь я пришёл туда в семь лет, но когда тобой интересуется такой клуб, как «Ньюкасл», отказать очень сложно», — заявил Стейр.

Теперь молодой нидерландец попробует закрепиться в составе английского клуба и продолжить развитие уже в Премьер-лиге, где руководство «Ньюкасла» рассчитывает на его высокий потенциал в долгосрочной перспективе.