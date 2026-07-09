«Барселона» взяла кредит на €210 млн ради трёх громких трансферов

Дата публикации: 09-07-2026 22:21

«Барселона» подготовила серьёзную финансовую базу для активной работы на трансферном рынке. Как сообщает Marca, каталонский клуб оформил банковский кредит на сумму 210 миллионов евро, который позволит реализовать масштабную кампанию по усилению состава.

По информации источника, большая часть привлечённых средств будет направлена на приобретение сразу трёх футболистов. Главными целями сине-гранатовых остаются нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми и защитник саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу.

При этом кредит будет использован не только для трансферов. Часть средств клуб намерен направить на покрытие текущих операционных расходов, включая выплату заработной платы. Как отмечает Marca, заём обеспечен будущими доходами «Барселоны».

Наиболее близкой к завершению считается сделка по Адейеми. Руководство каталонцев рассчитывает закрыть трансфер немецкого вингера уже в ближайшее время.

Переговоры по двум другим кандидатам находятся на менее продвинутой стадии. Контакты с «Атлетико» по поводу перехода Хулиана Альвареса планируется активизировать после окончания чемпионата мира 2026 года, где аргентинец продолжает выступать за национальную сборную.

Что касается Жоау Канселу, то его переход, по данным источника, зависит от решения ряда юридических и налоговых вопросов. Лишь после их урегулирования «Барселона» сможет завершить оформление сделки.

Таким образом, каталонский клуб рассчитывает провести одно из самых масштабных летних усилений, используя привлечённое финансирование для подписания сразу нескольких звёздных футболистов.