«Арсенал» установил цену за Салиба: «Реалу», «ПСЖ» и «Барселоне» придётся заплатить €150 млн

Дата публикации: 09-07-2026 22:24

Будущее центрального защитника «Арсенала» Вильяма Салиба остаётся одной из самых обсуждаемых тем на трансферном рынке. Как сообщает Caught Offside, сразу три европейских гранда внимательно следят за ситуацией вокруг французского футболиста.

По информации источника, интерес к одному из лучших защитников Премьер-лиги проявляют мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Барселона». Однако руководство лондонского клуба не намерено расставаться с игроком на выгодных для покупателей условиях.

Сообщается, что «Арсенал» не готов даже начинать предметные переговоры, если потенциальное предложение не составит как минимум 150 миллионов евро.

Для «Барселоны» подобная сумма считается практически недостижимой с учётом финансовых ограничений клуба. У «Реала» и «ПСЖ» возможностей для оформления столь дорогого трансфера значительно больше, однако и в их случае сделка выглядит крайне сложной.

Более того, источник отмечает, что даже при поступлении предложения соответствующего размера «Арсенал», вероятнее всего, не захочет продавать одного из лидеров обороны ни одному из заинтересованных клубов.

В сезоне-2025/2026 Салиба вновь подтвердил свой статус ключевого игрока лондонской команды. Француз принял участие в 50 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Контракт защитника с «Арсеналом» действует до лета 2030 года, что позволяет английскому клубу сохранять полный контроль над ситуацией.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего француза оценивается в 100 миллионов евро. Однако в «Арсенале» считают Салиба одним из важнейших футболистов проекта и готовы обсуждать его возможный уход только при поступлении предложения значительно выше этой оценки.