Погба посетил сборную Франции перед четвертьфиналом ЧМ-2026 и встретился с Мбаппе

Дата публикации: 09-07-2026 22:28

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба поддержал национальную команду перед одним из ключевых матчей чемпионата мира 2026 года. За несколько часов до четвертьфинальной встречи с Марокко чемпион мира 2018 года приехал в расположение французской сборной.

По информации источника, Погба посетил отель, где разместились футболисты команды Дидье Дешама. После визита полузащитник опубликовал совместную фотографию с игроками национальной команды в своих социальных сетях.

На снимке вместе с Погба запечатлены лидеры сборной Франции Килиан Мбаппе и Усман Дембеле, защитники Люка Динь и Люка Эрнандес, полузащитник Орельен Тчуамени, а также брат самого футболиста.

Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 9 июля, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Победитель встречи выйдет в полуфинал чемпионата мира. Главным арбитром поединка назначен аргентинец Факундо Тельо.

Сам Погба в настоящее время выступает за «Монако», к которому присоединился летом прошлого года. За национальную команду Франции 33-летний полузащитник провёл 91 матч и забил 11 голов, став одним из ключевых игроков поколения, выигравшего чемпионат мира 2018 года.

Его визит в расположение сборной стал символическим жестом поддержки перед важнейшей игрой турнира, в которой французская команда поборется с Марокко за место в полуфинале мирового первенства.