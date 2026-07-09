«Челси» рассматривает Влаховича после ухода из «Ювентуса»

Дата публикации: 09-07-2026 22:31

«Челси» продолжает поиск нового центрального нападающего и включил в шорт-лист бывшего форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, сербский футболист рассматривается как один из вариантов усиления линии атаки после ухода Лиама Делапа. Контракт Влаховича с туринским клубом истёк нынешним летом, поэтому он находится в статусе свободного агента.

Однако серб не является единственным кандидатом для лондонцев. Сообщается, что «Челси» также внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса, форварда «Брентфорда» Игора Тьяго, молодого нападающего «Интера» Франческо Пио Эспозито и Виктора Осимхена, который в настоящее время выступает за «Галатасарай».

Таким образом, руководство клуба продолжает оценивать сразу несколько вариантов, прежде чем принять окончательное решение по усилению атакующей линии.

В прошлом сезоне Влахович провёл 23 матча во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего сербского форварда оценивается в 35 миллионов евро. Однако благодаря статусу свободного агента его подписание может стать для «Челси» одним из самых выгодных вариантов на трансферном рынке.