Дата публикации: 09-07-2026 22:34

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости о подписании опытного голкипера Карла Дарлоу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний вратарь присоединится к манкунианцам в статусе свободного агента.

По информации источника, официальное подписание контракта запланировано на пятницу, 10 июля. С 1 июля Дарлоу находится без клуба после завершения соглашения с «Лидс Юнайтед».

Ожидается, что приход английского голкипера напрямую связан с предстоящими изменениями во вратарской линии «Юнайтед». По данным Романо, резервный вратарь команды Алтай Байындыр близок к уходу из клуба.

Последним клубом Дарлоу был «Лидс Юнайтед», за который он выступал с лета 2023 года. За это время опытный голкипер провёл 38 матчей во всех турнирах и в 10 из них сохранил свои ворота в неприкосновенности.

До перехода в «Лидс» Дарлоу также защищал цвета «Ньюкасла», где провёл несколько сезонов, став хорошо известным по выступлениям в английском футболе.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего вратаря составляет около 200 тысяч евро.

После завершения сделки Дарлоу станет новым игроком «Манчестер Юнайтед» и, как ожидается, будет выполнять роль опытного сменщика основного голкипера команды.