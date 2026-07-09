Франция - Марокко. Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 9 июля

Дата публикации: 09-07-2026 22:41

9 июля на знаменитом стадионе Джиллетт Стэдиум состоится ключевой матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу. В этой захватывающей встрече на поле сойдутся национальные сборные Франции и Марокко. Фанаты со всего мира с нетерпением ждут этого поединка, ведь обе команды уже зарекомендовали себя как крайне амбициозные и боеспособные соперники.

Матч стартует в 23:00 по киевскому времени. В это время внимание миллионов будет приковано к экрану, ведь на кону - путевка в полуфинал самого престижного футбольного турнира.

Франция

Французская сборная остается одной из сильнейших в мировом футболе вот уже несколько десятилетий. На чемпионатах мира она традиционно выступает очень мощно. В 2018 году "Ле Бле" завоевали титул чемпионов, а в финале турнира в Катаре уступили только Аргентине по пенальти, продемонстрировав высочайший уровень игры. На нынешний чемпионат команда Дидье Дешама отобралась без особых проблем - в отборочной группе сыграла только одну ничью с Исландией, все остальные встречи, включая два матча против Украины, завершились уверенными победами.

Теперь Франция демонстрирует идеальные показатели и на североамериканских полях. В групповом этапе "триколор" последовательно переиграли Сенегал, Ирак и Норвегию (при этом норвежцы выпустили резервный состав). В первом раунде плей-офф французская команда раскатала Швецию со счетом 3:0. Зато против крепкой сборной Парагвая пришлось попотеть: единственный гол был забит Килианом Мбаппе с пенальти, назначенного после проверки VAR. Сейчас Мбаппе ведет ожесточенную борьбу за звание лучшего бомбардира турнира и стремится войти в историю как один из главных героев мирового футбола.

Марокко

Сборная Марокко в последние годы превратилась из "темной лошадки" в одного из самых опасных соперников на турнире. На прошлом чемпионате мира марокканцы стали настоящим открытием - первыми из африканских сборных дошли до полуфинала, где сразились, к слову, именно с Францией. Сборная не сбавляет оборотов и после того успеха: зимой отметилась победой на Кубке африканских наций (КАН), где в финале одолела Сенегал, правда, не обошлось без скандалов с техническими решениями. Но еще раньше "львы Атласа" уверенно выиграли отборочную группу, добились побед на Чемпионате Африканских Наций и в Арабском кубке.

На мировом форуме в США Хакими и его партнеры начали с боевой ничьей против звёздной Бразилии (1:1), вынудив южноамериканцев спасаться по ходу игры. В 1/16 финала Марокко вновь сыграло 1:1 - теперь уже с Нидерландами, но сильнее оказалось в серии пенальти. В групповом этапе марокканцы также обыграли Шотландию и Гаити, а в матче с Канадой - одним из хозяев турнира - уверенно довели счет до 3:0 благодаря дублю Унаи, переломив игру во втором тайме и не дав сопернику ни одного шанса на возврат.

Статистика личных встреч

В истории личных противостояний между Францией и Марокко зафиксированы две победы "Ле Бле" и две ничьих в товарищеских матчах. Однако наиболее свежа в памяти встреча на прошлом чемпионате мира, где подопечные Дешама уверенно вышли в финал, обыграв Марокко 2:0.

Прогноз

Эксперты букмекерских контор считают французов однозначными фаворитами - в реванш со стороны номинальных гостей они не верят. Однако стоит ожидать напряженного и тактически грамотного футбола - обе команды умеют обороняться и нечасто радуют обилием голов в матчах на вылет. На наш взгляд, игра пройдет под знаком осторожности, и обе сборные будут искать свое счастье в быстрых контратаках и стандартах. Наиболее уместной ставкой на этот матч становится тотал меньше 2,5 голов.