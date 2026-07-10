Франция обыграла Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Дата публикации: 10-07-2026 01:37

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2026 года, уверенно обыграв национальную команду Марокко со счётом 2:0.

Четвертьфинальная встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США), а главным арбитром матча был аргентинец Факундо Тельо.

Первый тайм подарил французам отличную возможность выйти вперёд уже на 28-й минуте. Килиан Мбаппе заработал пенальти, однако сам же не сумел реализовать 11-метровый удар, оставив счёт неизменным.

После перерыва «трёхцветные» всё же сумели воплотить своё преимущество в забитые мячи. На 60-й минуте Мбаппе реабилитировался за промах с пенальти, открыв счёт и выведя сборную Франции вперёд.

Спустя всего шесть минут команда Дидье Дешама увеличила преимущество. Килиан Мбаппе выступил уже в роли ассистента, а Усман Дембеле точным ударом отправил второй мяч в ворота марокканцев, установив окончательный счёт — 2:0.

Благодаря этой победе действующие вице-чемпионы мира вышли в полуфинал турнира, где сыграют с победителем противостояния между сборными Испании и Бельгии. Этот матч состоится 10 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальная встреча мирового первенства состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде (США).