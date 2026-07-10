Самира Насри задержали по делу об отмывании денег и наркоторговле

Дата публикации: 10-07-2026 01:39

Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри оказался в центре громкого расследования. Как сообщает Le Parisien, экс-футболист был задержан французской полицией по подозрению в причастности к отмыванию денежных средств и незаконному обороту наркотиков.

По информации источника, Насри провёл около десяти часов под стражей в одном из полицейских участков Парижа. За это время следователи допросили бывшего игрока в рамках расследования, связанного с предполагаемым преступным сговором, отмыванием денег и деятельностью организованной группы, подозреваемой в наркоторговле.

При этом, как отмечает Le Parisien, по итогам допроса Насри был освобождён. На данный момент официальные обвинения бывшему футболисту не предъявлены, а его процессуальный статус остаётся неизвестным.

Самир Насри завершил профессиональную карьеру в 2021 году в возрасте 34 лет. За годы выступлений он защищал цвета «Арсенала», «Манчестер Сити», «Марселя», «Севильи», «Антальяспора» и других клубов, а также провёл множество матчей за сборную Франции.

После ухода из футбола Насри работает телевизионным экспертом, регулярно участвуя в аналитических программах, посвящённых французскому и европейскому футболу. Расследование в отношении экс-полузащитника продолжается, однако на данный момент правоохранительные органы не выдвинули ему никаких официальных обвинений.