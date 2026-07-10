«Барселона» не готова платить €40 млн за Адейеми и рассчитывает снизить цену

Дата публикации: 10-07-2026 01:41

«Барселона» продолжает работу над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, однако не намерена переплачивать за немецкого футболиста. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб считает запрашиваемую сумму в 40 миллионов евро завышенной и уверен, что сможет договориться с «Боруссией» о переходе игрока за меньшие деньги.

Позицию «Барселоны» может усилить желание самого футболиста сменить команду. Как утверждает Романо, 24-летний Адейеми намерен продолжить карьеру исключительно в каталонском клубе и не собирается продлевать контракт с дортмундцами.

Действующее соглашение вингера с «Боруссией» рассчитано до лета 2027 года, поэтому немецкому клубу предстоит решить, стоит ли продавать одного из своих лидеров уже сейчас или рисковать снижением его трансферной стоимости в будущем.

Минувший сезон стал для Адейеми весьма продуктивным. Во всех турнирах он провёл 39 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач, подтвердив статус одного из самых опасных атакующих игроков команды.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого футболиста составляет 40 миллионов евро. Однако в «Барселоне» рассчитывают, что желание самого игрока перейти именно в их клуб поможет добиться более выгодных условий сделки и завершить трансфер за меньшую сумму.