«Барселона» не готова платить €40 млн за Адейеми и рассчитывает снизить цену
«Барселона» продолжает работу над трансфером вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, однако не намерена переплачивать за немецкого футболиста. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, каталонский клуб считает запрашиваемую сумму в 40 миллионов евро завышенной и уверен, что сможет договориться с «Боруссией» о переходе игрока за меньшие деньги.
Позицию «Барселоны» может усилить желание самого футболиста сменить команду. Как утверждает Романо, 24-летний Адейеми намерен продолжить карьеру исключительно в каталонском клубе и не собирается продлевать контракт с дортмундцами.
Действующее соглашение вингера с «Боруссией» рассчитано до лета 2027 года, поэтому немецкому клубу предстоит решить, стоит ли продавать одного из своих лидеров уже сейчас или рисковать снижением его трансферной стоимости в будущем.
Минувший сезон стал для Адейеми весьма продуктивным. Во всех турнирах он провёл 39 матчей, забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач, подтвердив статус одного из самых опасных атакующих игроков команды.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость немецкого футболиста составляет 40 миллионов евро. Однако в «Барселоне» рассчитывают, что желание самого игрока перейти именно в их клуб поможет добиться более выгодных условий сделки и завершить трансфер за меньшую сумму.