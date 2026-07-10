«Арсенал» и «Тоттенхэм» поспорят за звезду «Лейпцига»

Дата публикации: 10-07-2026 21:34

Лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют серьёзный интерес к вингеру «РБ Лейпциг» Антонио Нусе. Как сообщает TEAMtalk, оба клуба внимательно следят за одним из самых перспективных молодых игроков Бундеслиги.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 21-летнего футболиста сборной Норвегии примерно в 51 миллион фунтов стерлингов (около 59 миллионов евро). Именно такую сумму потенциальным покупателям придётся заплатить за трансфер одного из лидеров команды.

Интерес к Нусе проявляет не только английская Премьер-лига. В числе претендентов также называется «Барселона», однако, как отмечает источник, сам футболист в настоящий момент больше склоняется к продолжению карьеры именно в Англии.

Это может дать дополнительное преимущество «Арсеналу» и «Тоттенхэму», которые, вероятно, поборются за подписание норвежца в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Нуса провёл 31 матч в чемпионате Германии, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Несмотря на сравнительно молодой возраст, вингер уже считается одним из самых талантливых атакующих игроков Бундеслиги и регулярно вызывается в национальную сборную Норвегии.

Ожидается, что борьба за его подписание может стать одной из самых интересных трансферных историй этого лета, особенно если к английским клубам официально присоединится и «Барселона».