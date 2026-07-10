«Атлетико» сорвал трансфер Жоао Гомеса из-за конфликта с Жорже Мендешем

Дата публикации: 10-07-2026 13:49

Мадридский «Атлетико» отказался от приобретения полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса, несмотря на достигнутые договорённости с английским клубом и самим футболистом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, «матрасники» согласовали с «Вулверхэмптоном» трансфер стоимостью 45 миллионов евро, а также договорились с игроком об условиях личного контракта.

Однако в последний момент руководство испанского клуба отказалось завершать сделку. Причиной стало недовольство деятельностью известного футбольного агента Жорже Мендеша.

Как утверждает Globo, конфликт связан с предыдущими переговорами по полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Мендеш якобы согласовал переход португальца в «Атлетико», однако впоследствии футболист оказался в мадридском «Реале». После этого доверие руководства «Атлетико» к агенту было серьёзно подорвано, что в итоге повлияло и на ситуацию с Жоао Гомесом.

Несмотря на срыв трансфера в испанский клуб, интерес к бразильскому полузащитнику сохраняется. По данным источника, за развитием ситуации внимательно следят «Лидс Юнайтед», итальянская «Аталанта» и турецкий «Галатасарай».

В минувшем сезоне Жоао Гомес провёл за «Вулверхэмптон» 40 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 35 миллионов евро. Теперь футболист, вероятно, продолжит поиски нового клуба, однако уже без участия «Атлетико».